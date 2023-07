Rúben Dias responde a Ronaldo: "O futebol europeu continuará mais competitivo"

Cristiano Ronaldo destacou a perspetiva de crescimento do futebol saudita e afirmou que na Europa a qualidade está a cair

Depois das declarações de há poucos dias de Cristiano Ronaldo, que correram mundo, sobre a alegada perda de qualidade do futebol europeu, em contraciclo com o futebol saudita, Rúben Dias abordou o tema em entrevista à beIN Sports.

"Primeiro de tudo, o futebol saudita está a enviar uma mensagem. Creio que ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Estamos todos aqui à espera de saber como vai correr tudo, mas apenas posso falar do presente e acho que, no presente, a Premier League e a Europa, em geral, continuarão a ser mais competitivas", afirmou o defesa da seleção portuguesa e do Manchester City.

Ruben Dias répond à Cristiano : "La Premier League et l'Europe resteront plus compétitives"#beINSPORTS #interview pic.twitter.com/7haPsaKoWV - beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 21, 2023

Ronaldo destacou há dias que a Premier era a liga europeia mais forte, mas assinalou que o resto estava a perder qualidade e que o futebol saudita estava em crescimento para lhes roubar protagonismo.