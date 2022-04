"Rúben Dias mudou para o Manchester City e nada mudou. Não foi uma surpresa"

Em declarações à "Sky Sports", Rui Vitória, antigo treinador do Benfica, falou sobre Rúben Dias e Ederson, jogadores do Manchester City com os quais trabalhou no emblema encarnado, e não poupou nos elogios.

Muitos elogios a Rúben Dias: "Rúben Dias é um defesa completo. É focado e tem uma grande mentalidade e a minha dúvida nos primeiros jogos era qual seria o seu comportamento e atitude. Ele mudou para o [Manchester] City e nada mudou. Não foi uma surpresa e para mim é um dos melhores jogadores do mundo."

Ederson: "Ederson é um fantástico guarda-redes. Na minha opinião tem o perfil perfeito para uma grande equipa. Ele pode jogar 90 minutos sem nada para fazer e resolver na única vez em que é chamado a atuar. Tem muita confiança, tranquilidade e extremamente forte com os pés."

Honra por ter treinado Rúben Dias e Ederson: "Para mim é fantástico vê-los entre a elite. Em Portugal fazemos um grande trabalho com os jovens e conseguimos prepará-los para os grandes palcos. Foi uma honra treiná-los."