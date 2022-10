Rúben Dias lidera entre os defesas das cinco principais ligas europeias

Central português do City é o sexto jogador com a melhor performance do ranking do CIES, nas cinco principais ligas europeias.

Titular indiscutível do Manchester City e da Seleção Nacional, Rúben Dias é o defesa com melhor performance nas cinco principais ligas europeias, nos últimos três meses.

O central português surge em sexto lugar no ranking elaborado pelo Observatório do Futebol (CIES) - que contabiliza dados de eficiência de jogadores a nível individual e coletivo - atrás dos avançados Haaland, Messi e Neymar e dos médios Rodri e Verratti. No supracitado ranking, Rúben Dias está cinco posições acima do colega de equipa John Stones, o segundo defesa melhor classificado.

Refira-se que na presente temporada, e de acordo com dados da empresa Goalpoint, o central formado no Benfica ainda não foi driblado por nenhum jogador tanto na Premier League, como na Liga dos Campeões.