Rúben Dias lesionou-se no Portugal-Suíça e vai parar um mês

Central sofreu uma lesão muscular no duelo dos "oitavos" do Mundial com a Suíça e agravou a mazela frente a Marrocos.

Ausente do clássico de quinta-feira entre Manchester City e Liverpool para a Taça da Liga (citizens venceram por 3-2), Rúben Dias vai desfalcar o campeão inglês durante um mês.

No final do encontro disputado no Estádio Etihad, Pep Guardiola limitou-se a lamentar a lesão sofrida durante o Mundial"2022, mas a Imprensa britânica deu conta do desconforto do treinador do City pela forma como a condição física do jogador foi gerida pela Seleção Nacional.

De acordo com informação avançada pelo jornal "Daily Mail", Rúben Dias terá sofrido uma lesão muscular durante o duelo dos oitavos de final com a Suíça e o problema terá sido agravado pela sua utilização frente a Marrocos: disputou os 90" minutos do encontro em sacrifício. O central arrisca, assim, falhar os próximos oito jogos do emblema de Manchester.

