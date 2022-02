Rúben Dias em entrevista: "Dei muita estabilidade ao Manchester City"

Antes da chegada do central, em 2020/21, a equipa atravessava um momento delicado e foi preciso meter mão à obra para garantir a conquista do título de campeão

É um dos capitães do City e aceitou com "orgulho", mas também naturalidade o desafio.

Num ápice, tornou-se numa das figuras centrais do Man. City e até foi considerado o jogador do ano da Premier League. Como é que se consegue chegar tão longe em tão pouco tempo?

- O maior sucesso é o sucesso coletivo, sem a estrutura que temos não seria possível atingir essas etapas. Falo dos meus colegas, do treinador, do staff, de toda a gente em torno do clube. Sem toda a estrutura que o City tem não seria fácil adaptar-me e ser quem sou tão rapidamente.