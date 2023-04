Rúben Dias e Palhinha nomeados para a equipa do ano da Premier League

Bernardo Silva, eleito para o onze do ano de 2021/22, desta vez ficou de fora dos 40 nomeados

A Premier League já anunciou os 40 jogadores nomeados para a equipa do ano e na lista estão dois portugueses: Rúben Dias (Manchester City) e João Palhinha (Fulham).

Ausência notada é a de Bernardo Silva, que integrou o onze de 2021/22 assim como João Cancelo, agora no Bayern Munique, e Ronaldo, agora no Al Nassr. Em 2020/21, Cancelo, Bruno Fernandes e Rúben Dias entraram no onze ideal.

Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, também ficou de fora nos nomeados desta época.

Com sete jogadores, o Arsenal é o clube mais representado.

O ex-Benfica Darwin Núñez também está nomeado.

Eis os nomeados:

Guarda-redes: Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal), Alisson (Liverpool), Bernd Leno (Fulham) e Kepa (Chelsea).

Defesas: Gabriel (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle), Sven Botman (Newcastle), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Thiago Silva (Chelsea), Lisandro Martínez (Manchester United), Ben Mee (Brentford), Luke Shaw (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham) e Rúben Dias (Manchester City).

Médios: Martin Odegaard (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Rodri (Manchester City), Bruno Guimarães (Newcastle), Alexis Mac Allister (Brighton), Palhinha (Fulham), James Maddison (Leicester), Solly March (Brighton), Kaoru Mitoma (Brighton), Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur).

Avançados: Erling Haaland (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Jack Grealish (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Miguel Almirón (Newcastle), Ollie Watkins (Aston Villa), Kai Havertz (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City) e Darwin Núñez (Liverpool).