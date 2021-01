Rúben Dias e o confinamento em Manchester: "Há uma série muita boa agora"

Rúben Dias é um dos pilares na defesa do Manchester City, mesmo tendo chegado já com a época em curso. Adaptado à nova vida, mas em confinamento, o central explica como tem passado o tempo.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Rúben Dias falou sobre a vida que tem levado em Manchester e contou quem são as grandes influências na sua carreira.

O ex-Benfica revelou que Bernardo Silva, Ederson e João Cancelo o ajudaram a conhecer melhor o clube e contou como tem passado os dias em confinamento, confidenciado que, se não fossem as compras, passava os dias sem vestir 'roupa normal'. "Às vezes visto-me para ir ao supermercado [risos]. Tenho visto muito Netflix. Há uma série muita boa agora: Lupin. Adoro. Também gosto muito de Designated Survivor", disse.

O central elegeu Cristiano Ronaldo e Pepe como grandes influências, tendo incluído ainda Luís Neto e Lisandro López: "Tive grandes privilégios com estes jogadores. Lidei com pessoas com caráter, sou uma pessoa que gosta de ouvir. Serei sempre alguém à procura de adaptação constante, sempre à procura de me tornar melhor".

"Aqui no City eles entendem-me. Obviamente sinto-me bem pela forma como as coisas estão a correr. Mas eu nunca me poderia surpreender, porque não tinha grandes expectativas. É assim que o meu cérebro funciona", finalizou o jogador que pediu aos pais para deixarem de trabalhar. "Eles trabalharam muito, fizeram muitas coisas".