Rúben Dias e Bruno Fernandes são os portugueses mais valiosos

Estudo da Football Benchmark coloca ainda o Benfica como o clube com maior valor de mercado de Portugal e Rafael Leão como o que mais se valorizou

Rúben Dias e Bruno Fernandes são os jogadores portugueses mais valiosos, de acordo com a nova tabela publicada esta sexta-feira pela Football Benchmark. São os dois únicos lusos que entram no top-10 do ranking, em oitavo e nono lugares, respetivamente, sendo que na tabela de jogadores Sub-21 há outro português: Nuno Mendes, no nono posto. A Football Benchmark, refira-se, é uma plataforma de análise de dados e desempenho de jogadores e clube, em parceria com a consultora Ace Advisory Zrt.

No estudo, Rúben Dias (Manchester City) tem um valor de mercado de 100,6 milhões de euros e Bruno Fernandes (Manchester United) de 100,4 M€, sendo o ranking liderado por Mbappé (PSG), avaliado em 230 M€.

Já Rafael Leão (campeão pelo Milan e eleito melhor jogador da Série A), é o português que mais se valorizou: subiu 30 M€ e está avaliado em 75,7 M€.

Em termos de clubes por cada Liga, o Benfica é a equipa mais valiosa na liga portuguesa: 289,85 M€ de valor de mercado.