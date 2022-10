Rúben Dias e as boleias do avô Joaquim: "Por vezes, quando vai ao hospital..."

Central do Manchester City lembrou os tempos de criança, quando ainda sonhava em ser um jogador profissional... e precisava de boleia até ao treino.

Rúben Dias recuou no tempo e lembrou as boleias do avô Joaquim até aos treinos na formação do Benfica, então com 14 anos. Cinco dias por semana, uma hora total no carro e uma ajuda que o agora central do Manchester City nunca irá esquecer.

"Tive a sorte de ter um avô muito dedicado. Por vezes, o meu pai levava-me, mas sobretudo era o meu avô que fazia todo o trabalho mais difícil. O meu avô era uma pessoa muito humilde, mas mesmo assim dispensar aquele tempo todo da sua vida para cuidar de mim e ajudar-me todos os dias, foi algo muito especial para mim. Acho que levava alguns jogos com ele, como o Sudoku e assim. Penso que a oportunidade de lá estar e viver o sonho comigo foi também algo que fez muito sentido para ele", afirmou o defesa em entrevista à revista Forbes.

Joaquim Dias, de 81 anos estava, por isso, muito orgulhoso quando Rúben se estreou pela principal equipa do Benfica. "Ele era a pessoa que provavelmente estava mais feliz. Por vezes, quando vai ao hospital, veste a minha camisola. Ele está muito orgulhoso com aquilo que eu consegui. Quando penso [no que ele fez por mim], penso que um dia serei avô, se tudo correr bem. E para mim, tomar essa atitude com o meu neto, significa muito. Sinto o quanto amor ele tinha por mim por fazê-lo", disse.

E quem sabe se pela frente não está a conquista do Mundial. "Tento não pensar muito nisso, mas sim no que é preciso para que isso aconteça. Temos uma equipa muito boa, jogadores muito bons, mas o importante é como podemos trabalhar juntos", rematou.