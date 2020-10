Rúben Dias e a mudança para o City: "Tudo ficou esclarecido desde o início"

Central ex-Benfica já se estreou pelo Manchester City.

Rúben Dias estreou-se este sábado com a camisola do Manchester city, poucos dias depois de ter sido apresentado como reforço dos citizens. O central abordou o empate a um golo com o Leeds e o processo que culminou na mudança para a Premier League.

"Foi algo bem entendido por todos, tudo ficou esclarecido desde o início. Toda a gente sabia que eu queria dar este passo. E assim foi, declarou. "Pressão? A pressão existia no Benfica, existe na Seleção Nacional e existe aqui. A pressão faz parte do jogo e quanto mais estás no topo, maior é a pressão. Se queres ser um jogador que tem capacidade para jogar no topo, só tens de saber lidar com ela", apontou.

Rúben Dias só não gostou do resultado. "Não estou satisfeito com o resultado, queríamos ganhar. Fizemos um bom jogo mas não o suficiente para ganhar. Vamos trabalhar pois queremos ganhar os três pontos em todos os jogos. Não foi fácil, houve pouco tempo. Aconteceu tudo muito rápido mas faz parte do nosso trabalho. Foi importante para mim jogar hoje", disse, seguindo-se a Seleção Nacional.

"Nesta fase queria passar o mais tempo possível no clube, conhecer os meus companheiros e o treinador. Vou a Seleção mas quero voltar rápido. Quando voltarmos será uma boa altura para nos conhecermos, meter ferro e vencer todos os jogos", rematou Rúben Dias.