Rúben Dias: do estatuto "com peso" em Manchester ao momento do Benfica: "Não é o melhor"

Central português do Manchester City, em entrevista à Eleven Sports, assumiu ser muito significativo pertencer ao lote de capitães do clube e, num olhar à atualidade do "seu" Benfica, reconheceu que as águias estão em fase menos positiva

Braçadeira de capitão: "Significa muito ser nomeado capitão após a minha primeira temporada. Acredito muito que tendo ou não tendo braçadeira, cada um deve ser capitão de si mesmo. E ao seres o capitão de ti próprio, estás automaticamente a ser um líder para todos. Porque estás a dar o exemplo, estás a respeitar o grupo que trabalhas. É também uma responsabilidade muito maior. Mas é algo que nunca me deu ansiedade ou levou-me a criar demasiada expectativa. Não há maior ambição ou responsabilidade do que a que eu tenho para mim próprio. É especial e tem peso".

Momento do Benfica: "Óbvio que o momento do clube não é o melhor. Tenho acompanhado, nem sempre com muita atenção porque não me é possível. Mas sempre que posso e tenho tempo, acompanho. Tudo o que posso desejar é o melhor desfecho possível para o Benfica. E que possam seguir em frente [na Liga dos Campeões]."