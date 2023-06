"Rúben Dias bebeu dois shots e vomitou na bolsa da mãe de Jack Grealish"

Rúben Dias e Ederson com o troféu da Champions

Ederson contou um momento caricato com o português nos festejos do City pela conquista da Champions.

Foram de arromba os festejos do Manchester City depois da conquista da Liga dos Campeões, pela primeira vez na história do clube inglês. Ederson, guarda-redes dos citizens, está concentrado na seleção brasileira e aos jornalistas falou sobre alguns momentos caricatos, com Rúben Dias em foco.

"Depois de uma temporada muito desgastante e incrível, só o United tinha conseguido [vencer Champions, campeonato e Taça de Inglaterra], é claro que temos que aproveitar e colocar a nossa emoção para fora. São meses de trabalho intenso. Quem bebe, bebe. 99% do grupo bebeu, desfrutou. Muitos jogadores pararam só na segunda. Isso faz parte. é preciso aproveitar os bons momentos", começou por dizer.

"O 1% que falta é o Nathan Aké, há outros que não bebem, mas abriram uma exceção. O Rúben Dias foi um desses casos, mas não deu certo para ele. Dois shots e deitou tudo para fora (risos). Por coincidência, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Grealish", desvendou.