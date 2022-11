Rúben Dias, a rotina e as manhãs escuras de Manchester: "Há menos céus escuros do que pensam"

Declarações de Rúben Dias, central da Seleção Nacional e do Manchester City, em entrevista à CNN.

Como é o Rúben Dias em pessoa? "Eu tento manter-me fiel ao que sou. Quando estava no Benfica, diziam-me que era muito transparente e que mostrava muito do meu interior à imprensa, penso que isso sempre me ajudou."

Manhãs escuras de Manchester: "Há menos céus escuros do que as pessoas pensam (risos). O problema é quando saio de um edifício e já está de noite."

Como é a sua rotina: "Mudo de roupa, tomo o pequeno-almoço, depois provavelmente vou fazer algum trabalho com os fisioterapeutas e ao ginásio. Depois, costumamos ter uma sessão em grupo de recuperação do treino e, dependendo do tempo, vamos lá fora para o relvado. Se estiver a chover, ficamos dentro do edifício. Depois, vamos ter novamente com os fisioterapeutas e tomamos um banho de gelo. Às vezes sabe bem mudar a rotina, mas acho que qualquer pessoa bem-sucedida tem de ter uma rotina."

Ligação ao futebol: "O futebol para mim é tudo, é a minha vida. Consegue ser maravilhoso e noutras vezes, a pior coisa do Mundo. Tenho de ter uma força mental muito forte e ao mesmo tempo preparar o futuro, para um dia ser o homem da família, como de resto acontece em muitas outras profissões. O futebol, para mim, é um grande exemplo do que é a vida, tens de tudo."

Leia também Mundial 2022 Primeiro vermelho do Mundial'2022 chegou após falta sobre Taremi e recurso ao VAR O primeiro cartão vermelho deste Mundial foi mostrado ao guarda-redes do País de Gales, Hennessey, após uma entrada dura sobre o avançado iraniano do FC Porto Mehdi Taremi, num jogo que terminou com o triunfo do Irão por 2-0. O árbitro começou por mostrar cartão amarelo, mas após ser avisado pelo VAR foi ver as imagens e alterou a cor do cartão para vermelho. Ora veja:

Tem um cozinheiro pessoal? "Não, é uma das coisas mais "normais" que gosto: ir às compras e cozinhar a minha própria comida."

Segredo para o sucesso? "Acho que apenas um por cento tem a ver com motivação. Os outros 99 por cento têm a ver contigo, se nasceste ambicioso ou não. Obviamente que a família também é muito importante para mim, sempre me apoiou e ajudou-me a trabalhar no duro. Mas no fundo, acho que tudo se resume ao que tu tens dentro de ti, são esses detalhes que te permitem ou não chegar a um ponto mais alto."