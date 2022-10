Roy Keane "chocado" com lance de Cancelo: "Um puto da escola a defender"

Antigo médio do United incrédulo com a forma como o português foi batido no lance do golo de Salah.

João Cancelo esteve diretamente ligado ao golo de Salah, que deu a vitória ao Liverpool (1-0) na receção ao Manchester City, domingo passado. O lateral internacional português deixou-se bater pelo egípcio após um lançamento longo do guarda-redes Alisson e deixou Ederson desamparado na baliza dos citizens.

"Um puto da escola a defender. Por que razão ele tenta ganhar a bola ali, sabendo que se corre mal, o Salah ficaria na cara do golo? O que ele tinha de fazer era atrasá-lo ou segurá-lo até chegar mais gente. O que ele fez é defender como na escola. Para um jogador com esta experiência, é chocante", afirmou Koy Keane, antigo médio do Manchester United, citado pelo Mirror.

