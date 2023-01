Rony Lopes sonha em voltar à Seleção: "Martínez está atento a todos os jogadores"

Declarações de ​​​​​​​Rony Lopes, internacional português emprestado pelo Sevilha aos franceses do Troyes, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Por que não conseguiu vingar no Sevilha como fez no Mónaco? "Sou o mesmo jogador, simplesmente as circunstâncias foram diferentes. Tínhamos uma excelente equipa e um grande grupo. Terminámos em quarto lugar na Liga e ganhámos a Liga Europa. Ganhei um título ali que foi muito positivo para mim".

Se pudesse voltar atrás no tempo, assinaria pelo Sevilha? "Claro. É um clube muito grande, de topo no futebol. Esta temporada está a ser um pouco mais difícil para eles, mas seguramente vão ultrapassar a situação. Têm adeptos incríveis e são um grande clube".

Acredita que pode regressar à Seleção Nacional? "Tudo é possível. O mister Roberto Martínez está atento a todos os jogadores e eu já representei a Seleção por duas vezes. Tenho o desejo e a ambição de voltar a ser internacional. Trabalho para isso diariamente, para um dia voltar a vestir as cores do meu país".