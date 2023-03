Rony Lopes: "Estou frustrado porque quero ganhar..."

Rony Lopes, jogador português do Troyes, marcou presença na conferência de imprensa relativa à receção ao Mónaco.

Com o Troyes a atravessar um momento delicado, Rony Lopes deixou algumas palavras sobre a situação da equipa, realçando a importância de ganhar a próxima partida. O elenco liderado pelo australiano Patrick Kisnorbo ocupa o 19.º lugar da Ligue 1 e luta pela permanência no principal escalão francês.

Questionado sobre o jogo, afirmou: "É um bom jogo para mudar as coisas, estamos a passar um mau bocado, mas cabe-nos a nós mudar. Esta semana trabalhámos com um mental coach. É bom ter um profissional que nos possa ajudar nestas situações." Em relação ao momento do Troyes, o português deixou claro: "Estou frustrado porque quero ganhar, desde que cheguei aqui quero dar o máximo pela equipa."

Outro português em destaque é o atual melhor marcador da equipa, Mama Baldé. Sobre a ausência do companheiro de equipa, o extremo de 27 anos realçou, em declarações à assessoria: "É um jogador importante para nós, mas temos de jogar sem ele. O treinador vai decidir, mas o jogador que entrar estará pronto. O Mama é um jogador possante e rápido, vamos ter de nos adaptar."

De relembrar que Rony Lopes representou o Mónaco durante quatro temporadas [2015-2019], marcando presença em 82 encontros e apontando 21 golos pelos monegascos.

Troyes e Mónaco defrontam-se este domingo, às 12h00, numa partida a contar para a 26ª jornada da Ligue 1.