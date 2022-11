"Ronaldo tentou levar-me para a Juventus, mas Allegri preferiu o Cáceres"

Bruno Alves recorda episódio do interesse da Juventus, quando estava no Parma, em entrevista ao sítio Calciomercato

Em entrevista ao Calciomercato, Bruno Alves, antigo internacional português e agora diretor desportivo no AEK de Atenas, revelou que Ronaldo o tentou levar para a Juventus.

"Houve essa oportunidade. Eles tinham dois centrais lesionados, então a direção pensou em mim e o Jorge Mendes ligou-me para perguntar o que eu achava. O Ronaldo disse que me ajudaria a ir para Turim. No final, porém, a Juve escolheu o Cáceres, o Allegri queria-o porque ele cobria várias posições e já o conhecia. Entre outras coisas, eu era capitão do Parma, teria sido difícil sair", recorda o antigo central.

"É um profissional, mas não um robô. Qualquer um pode trabalhar como ele, mas não alcançará o nível dele. Tem um talento inato, não há nada a fazer. Ele sabe tudo sobre o que come, sabe os componentes das bebidas, faz diferença beber de garrafa de plástico ou de vidro... Está muito atento às horas de sono", juntou.