Ronaldo tem um treinador português na lista para comandar o Cruzeiro

António Oliveira nos planos do Cruzeiro

António Oliveira é apontado ao comando técnico da equipa do segundo escalão brasileiro.

Depois de colocar um ponto final na passagem de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro está em busca de um novo treinador para comandar a equipa em 2022. Entre os nomes que despertam o interesse da equipa de Ronaldo Fenómeno, o antigo avançado agora dono de 90% das ações do Cruzeiro SAF (Sociedade Anônima do Futebol), está o português António Oliveira.

O treinador de 39 anos, que dirigiu o Athletico Paranaense esta temporada, é apontado pelo "Superesportes" como uma possibilidade para dirigir a equipa de Minas Gerais no desafio de regressar à Série A do campeonato brasileiro.

A duração do contrato terá já sido alvo de conversações: um ano, com renovação automática em caso de promoção.

Oliveira esteve no Athetico até ao início de setembro. No Furacão, somou 40 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas.