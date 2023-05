Ronaldo marca, Al Nassr ganha e aproxima-se do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo

Com três jornadas por disputar, o Al Ittihad tem mais três pontos que o Al Nassr

Ronaldo abriu o marcador no triunfo do Al Nassr sobre o Al Tai, e o emblema do avançado português conseguiu aproximar-se do líder da Liga Saudita, o Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

O Al Nassr venceu por 2-0, com golo de Ronaldo de penálti e o segundo a ser apontado por Talisca.

À mesma hora disputou-se o Al Hilal-Al Ittihad, que terminou com empate a duas bolas, pelo que avantagem na frente da liga saudita é agora de apenas três pontos. O Al Ittihad esteve a vencer do minuto oito ao 90'+5', levando um balde de água fria aos 90'+6', com o 2-2 final a ser apontado por Michael.

Com apenas mais três jornadas por disputar, está relançada a luta pelo título entre o Al Nassr e o Al Ittihad.