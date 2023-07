Ronaldo marca e dá a primeira vitória a Luís Castro no Al Nassr

Ao segundo encontro na Champions árabe, contra o Monastir, o Al Nassr venceu por 4-1

O Al Nassr venceu esta segunda-feira o Monastir, na segunda jornada da Champions árabe, e Ronaldo foi decisivo, ao apontar o 2-1 aos 74' que deixou os sauditas em vantagem contra os tunisinos do Monastir e empurrou a sua equipa para uma goleada por 4-1.

Com este triunfo, o Al Nassr soma agora quatro pontos no Grupo C, os mesmos que o Al Shabab. Contudo, a equipa de Ronaldo e Luís Castro ocupa o primeiro lugar pois tem melhor goal average.

Tratou-se do primeiro triunfo de Luís Castro à frente do Al Nassr. Os restantes golos foram apontados por Talisca, Al Amri (na recarga a cabecamento de Ronaldo) e Al Aliwa. O Monastir chegou a empatar a partida (1-1), com um autogolo de Al Oujami.

Após o empate na primeira jornada da prova contra o Al Shabab, Luís Castro utilizou de início a artilharia pesada, nomeadamente Alex Telles, Brozovic, Seko Fofana, Talisca e Ronaldo.