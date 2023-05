"Ronaldo foi aposta fantástica e nota-se uma grande diferença em hábitos, na esfera cultural e social"

Para Filipe Gouveia, que subiu o Al-Hazm ao principal escalão do futebol saudita, o compatriota está a mudar o país

Filipe Gouveia, treinador que acaba de subir o Al-Hazm ao principal escalão do futebol saudita, aceitou fazer uma leitura do impacto de CR7, não negando o orgulho de estar a viver a mesma época do craque português na Arábia Saudita.

"Foi muito importante a vinda do Ronaldo, agora fala-se do Messi. Para nós, técnicos portugueses, foi uma aposta fantástica e no país nota-se uma grande diferença em hábitos e situações da esfera cultural e social de há três anos para agora. Respira-se melhor, as coisas estão mais abertas e já há três cidades com muito maior proximidade à Europa. Esta internacionalização do campeonato com grandes nomes é estimulante", reconhece.

"Os jogadores estrangeiros fazem a diferença ao nível da mentalidade, do trabalho. É por isso que é decisivo encontrar jogadores com esse perfil de Ronaldo, de trabalho e exigência máxima, que funcionem como exemplo para os sauditas. E foi isso que também fomos procurar, fazendo chegar Joel Tagueu, Francis Cann e Ben Traoré, que vieram de Portugal. São atletas com espírito de sacrifício e alto profissionalismo. Na Arábia Saudita já se encontra talento e qualidade mas a mentalidade é reduzida", aponta Filipe Gouveia, que também conta com Ola John nas fileiras.