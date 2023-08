Jorge Jesus: "Ronaldo, Benzema... Estamos em processo de contratar alguém desse nível"

O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, eliminou o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo e Jota, nos quartos de final da Champions árabe.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e com Rúben Neves a titular, venceu este sábado por 3-1 em casa do Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo e que teve Jota no onze inicial, passando às meias-finais da Liga dos Campeões árabe.

Após a partida, o treinador do Al Hilal admitiu que a equipa ainda está a tentar assegurar um último reforço de peso, depois de ter contratado o central Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea), os médio Rúben Neves (ex-Wolves) e Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lázio) e o extremo Malcom (ex-Zenit).

"Os nossos adversários têm [Cristiano] Ronaldo [Al Nassr], [Roberto] Firmino [Al Ahli], [Karim] Benzema [Al Ittihad]... Estamos em processo de contratação de um jogador deste nível para a equipa e acredito que o presidente vai consegui-lo", afiançou.

Quanto à vitória, Jesus falou num resultado justo e lembrou que a equipa defrontou o vencedor da última edição do campeonato saudita.

"Fizemos um jogo dentro daquilo que tem sido esta prova, a melhorar a cada jogo. Defrontámos uma boa equipa, o campeão saudita, com grandes jogadores. Mas fomos uma equipa muito bem organizada e muito forte no contra-ataque. Vencemos com todo o mérito e justiça", ajuizou.

Nas "meias" da Champions árabe, o Al Hilal vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os sauditas do Al Shabab e o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, que será disputada no domingo (19h00).