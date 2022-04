Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, elogia a seleção portuguesa, adversária, adversária na fase de grupos do Mundial.

O sorteio da fase final do Mundial do Catar ditou o reencontro de Paulo Bento com a seleção portuguesa, no Grupo H da prova, juntamente com Uruguai e Gana. O atual selecionador da Coreia do Sul, em entrevista à Reuters, deixou elogios à equipa comandada por Fernando Santos, defendendo que a qualidade não se resume a Cristiano Ronaldo.

"A nossa preocupação não pode ser apenas um jogador. Não importa de que tipo de jogador falamos. Todas as pessoas sabem que ele é um dos melhores jogadores do mundo e de todos os tempos. Precisamos de ter em conta toda a seleção de Portugal e não apenas um jogador. Portugal tem jogadores com muita qualidade em muitos, muitos aspetos, que jogam nas ligas mais importantes da Europa", afirmou.

Paulo Bento abordou depois o percurso até ao Catar, na zona asiática de apuramento. "Houve momentos difíceis que, na minha opinião, permitiram-nos crescer como equipa. Ao mesmo tempo, permitiram que nós, como equipa técnica, também crescessemos e desenvolvessemos as nossas ideias da melhor maneira possível. O mais importante para mim foi que, nesses momentos, continuámos a acreditar na nossa forma de gerir a equipa e na nossa forma de jogar", vincou.