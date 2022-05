Ronaldinho considerou Rafael Leão "um dos melhores" e o internacional português já reagiu

Rafael Leão tem estado em grande ao serviço do Milan

Antigo internacional brasileiro deixou um grande elogio ao jogador do Milan.

Rafael Leão tem brilhado ao serviço do Milan, que está a apenas um ponto de se sagrar campeão italiano. Com 14 golos e nove assistências, o internacional português tem sido uma das peças chave na temporada do emblema italiano e vem recebendo elogios atrás de elogios.

Ronaldinho Gaúcho, em declarações à DAZN, considerou mesmo Leão "um dos melhores" jogadores da atualidade.

"Vejo o [Rafael] Leão jogar, gosto muito dele, é um grande jogador. Atualmente é um dos melhores", afirmou, tendo o avançado já reagido nas redes sociais: