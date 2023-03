Roma, pouco convencida com Patrício, procura novo guarda-redes

Português tem sido o dono da baliza desde a chegada de José Mourinho, no verão de 2021

Rui Patrício pode ter o lugar de guarda-redes da Roma em risco. Em Itália, garantem que o clube não está totalmente convencido com o rendimento do internacional português e que já olha para alternativas no mercado.

De acordo com o Corriere dello Sport, a Roma já analisa os nomes de Guglielmo Vicario, do Empoli, de Falcone, do Lecce, de Cragno, do Monza, e de Audero, da Sampdória. Tudo porque, efetivamente, Rui Patrício "não convence."

Segundo a mesma publicação, a continuidade do português vai depender muito do futuro de José Mourinho e de Nuno Santos, adjunto do Special One e treinador de guarda-redes que continua a confiar no antigo guardião do Sporting.

Com contrato até 2024, Rui Patrício contabiliza 87 partidas com a camisola da Roma. No Olímpico já conquistou uma Conference League.