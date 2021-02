Roma de Paulo Fonseca vence Verona e regressa ao pódio da Serie A

Treinador português viu a equipa romana, pressionada pelas vitórias de Juventus e Nápoles, garantir o triunfo na primeira parte do desafio

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu, este domingo, o Verona, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga italiana disputado no Estádio Olímpico, e recolocou-se no terceiro lugar da classificação da prova.

Depois das vitórias da Juventus com a Sampdoria no sábado (2-0) e do Nápoles, este domingo, com o Parma (2-0), os romanos estavam obrigados a ganhar e acabaram por garantir o triunfo no primeiro tempo da partida.

Depois de Mancini abrir o marcador aos 20 minutos, o arménio Mkhitaryan aproveitou uma distração dois minutos depois para ampliar a vantagem, a passe do espanhol Borja Mayoral, que viria a fazer o 3-0, aos 29 minutos.

No segundo tempo, o Verona, sem o lesionado Miguel Veloso, ainda reduziu, por Colley (62 minutos), da Gâmbia, mas não conseguiu evitar a sexta derrota no campeonato esta época, seguindo em nono com 30 pontos, agora mais longe dos lugares europeus.

Quanto à Roma do técnico português, que até tinha perdido o inglês Smalling por lesão logo aos 12 minutos, este resultado recoloca-os no terceiro posto, com 40, a quatro do segundo classificado Inter Milão e a seis do líder AC Milan, numa ronda em que os primeiros seis venceram todos os seus jogos.