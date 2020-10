Roma de Paulo Fonseca aplica "chapa 5" ao Benevento

Equipa italiana esteve a perder e operou uma reviravolta para somar a segunda vitória consecutiva na Serie A

A Roma, treinada por Paulo Fonseca, venceu este domingo, por 5-2, na receção ao Benevento, na quarta jornada da Liga italiana de futebol, num embate que esteve a perder e deu a volta ao resultado.

Um golo de Gianluca Caprari, logo aos cinco minutos, colocou o Benvento, que subiu esta época à "Serie A" e somava duas vitórias em três jogos, na dianteira do marcador, mas seguiu-se a reação romana, com os golos do espanhol Pedro Rodríguez, aos 31, e do bósnio Edin Dzeko, aos 35.

Na segunda parte, o Benevento restabeleceu o empate, com um golo de Gianluca Lapadula, aos 55 minutos, mas a Roma acabou por golear, com um penálti do francês Jordan Veretout, aos 69, o "bis" de Dzeko, aos 77, e novo tento espanhol de Carles Perez, aos 89.

Com este triunfo, a Roma segue em sétimo lugar, enquanto o Benevento é 10.º, mas a liderança da "Serie A" pertence ao AC Milan, com 12 pontos, seguido do Sassuolo, com 10, da Atalanta, com nove, do Nápoles, com oito, e da Juventus, também com oito.