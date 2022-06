Rogério Gonçalves assina pelos angolanos do Interclube

Redação com Lusa

O treinador, de 62 anos, disse que vai começar por fazer análise interna, apesar de já ter algum conhecimento sobre a equipa, que na última época do Girabola se classificou na quarta posição, com 50 pontos

O treinador português Rogério Gonçalves foi hoje apresentado, em Luanda, como o novo treinador do Interclube, do campeonato angolano de futebol, assinando contrato por uma época, em substituição do Beto Bianchi.

Rogério Gonçalves já orientou os Limianos (1992/93 e 1994/95), Vianense (1995/96 e 1998/99), Varzim (1999/00, 2001/02 e 2003/04) e Desportivo de Chaves (2002/03).

Teve ainda passagem pela Naval 1º de Maio (2004/05), Leixões (2005/06), seguindo-se o Sporting de Braga, Beira-Mar e Académica, para além dos moçambicanos do Ferroviário de Nampula.

A edição 2022/2023 do Girabola, cujo campeão em título é o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, inicia no dia 27 de agosto.