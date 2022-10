Róger Guedes foi substituído, não gostou e Vítor Pereira explicou: "Gosto mais do Corinthians..."

Corinthians e Flamengo empataram, 0-0, na primeira mão da final da Taça do Brasil.

Vítor Pereira tirou Róger Guedes e Renato Augusto aos 70 minutos do embate entre Corinthians e Flamengo, da primeira mão da final da Taça do Brasil que terminou empatada 0-0. O primeiro, particularmente, não ficou nada contente no momento da substituição [ver no fim do texto] e, após a partida, o treinador português do "Timão" afirmou que a equipa melhorou com as alterações e explicou o motivo para as ter feito.

"Depois das substituições, notou-se claramente que voltámos a pressioná-los e voltámos a criar problemas. Voltámos a criar envolvimentos, a pressionar mais alto, recuperar bolas mais alto, deixámos de estar lá atrás, que era o que nos estava a acontecer. Já estávamos muito baixos e sentia-se que mais cedo ou mais tarde eles podiam chegar ao golo. Tivemos de fazer alguma coisa, tivemos de modificar, pôr gente mais fresca, com mais capacidade de pressão, e melhorámos, na minha opinião", começou por dizer.

"Razão para as substituições? Incapacidade de pressão, de correr, de pressionar, de defender melhor. A equipa precisava naquele momento pressionar mais alto, estávamos a ver jogar. Saiu o Renato [Augusto] e saiu o Róger Guedes, porque, para mim, dentro do campo, eram os que estavam a correr menos, eram os que estavam com menos capacidade de pressão, de mobilidade. Foi o que eu entendi. A decisão é minha e, por muito que goste do Renato e do Róger Guedes, gosto mais do Corinthians. Estou a defender o Corinthians e faço aquilo que acho que tenho que fazer", explicou Vítor Pereira, que revelou já ter falado com os dois jogadores.

"Já conversei com os dois. Ele [Róger Guedes] estava chateado porque gosta de jogar, o que é normal. Mas para jogar tem de correr, pressionar, defender, ter mobilidade, ter mais bola. A equipa não teve. Tivemos de fazer alguma coisa. Eu analisei e achei que com os jogadores que funcionassem mais, a equipa iria melhorar. E melhorou mesmo na minha opinião", disse, concluindo de seguida:

''Eu não posso afirmar com rigor que o facto de nós não pressionarmos como eu queria foi uma questão física. Taticamente não fizemos o que eu queria. Eles [Flamengo] estavam a jogar com um à-vontade que me estava a incomodar. Mexi nos jogadores que tinha de mexer e não nos que as pessoas acham que eu teria de mexer. Não quero dizer que Renato e o Róger foram os responsáveis pela falta disto ou daquilo. Olhando para o jogo, tive que fazer as substituições que achava necessárias."