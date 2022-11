Roger Guedes e a saída de Vítor Pereira: "Já imaginávamos, por causa da família"

Depois de o Corinthians ter fechado a temporada com uma derrota diante do Atlético Mineiro, o presidente do clube anunciou que Vítor Pereira está de saída.

O Corinthians, de Vítor Pereira, terminou no domingo a sua participação na presente edição do Brasileirão, fechando a prova no quarto lugar, após uma derrota por 0-1 diante do Atlético Mineiro. Após a partida, o presidente Duílio Monteiro anunciou que o técnico português está de saída.

Roger Guedes, avançado da equipa, reagiu com naturalidade à novidade, falando um pouco da sua relação com Vítor Pereira.

"Era uma coisa que já imaginávamos, por causa da família. Ele comunicou e despediu-se de todos. Desejámos-lhe sorte e ele a nós. É vida que segue. Ele vai seguir a vida dele agora perto da família, que é o mais importante", começou por dizer.

"O técnico vai ter sempre de mandar e nós temos que acatar da melhor forma possível. Às vezes não vamos concordar, mas faz parte. Eu cresci muito também, aprendi com ele, e ele entendeu o meu jeito, entendeu como é o Brasil. Quando ele chegou não sabia como era o Brasil, com a questão da rotação, que aqui não se faz. Ele foi aprendendo", acrescentou o dianteiro.

Convidado a analisar o desempenho de Pereira no Corinthians, Guedes considerou ter havido uma subida de nível na equipa.

"Com as contratações que teve, o Corinthians cresceu de nível, ficou claro do ano passado para cá. O treinador que vier sabe qual o espírito do Corinthians. Nós temos uma grande equipe para conquistar títulos, por isso vamos dar a vida pelo próximo treinador, como demos pelo Vítor, e se Deus quiser conquistar títulos", finalizou.