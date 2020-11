Rival tremia com Jota: "Assustador, era com ele que nos preocupávamos"

Diogo Jota brilha agora com a camisola do Liverpool

Troy Deeney, do Watford, valoriza a ação do Liverpool no mercado e vê o português como um jogador mais completo do que Adama Traoré

Chegou ao Liverpool e leva oito golos em 12 jogos. Jota passou a ser figura de proa num ataque já de enorme qualidade, estrelato que até podia ser surpreendente. No entanto, até há adversários que antecipavam o talento do português. "O Diogo Jota era assustador no Wolverhampton. O Jiménez é, obviamente, muito bom, mas, quando jogávamos com os Wolves, era com o Jota que nos preocupávamos", atira Troy Deeney ao "TalkSport", que até vai mais longe comparando o luso a Traoré, extremo dos Wolves: "O Traoré é muito rápido, mas o Jota é rápido, tem excelente técnica e ainda consegue marcar golos".

"Acho que o estilo de trabalho dele encaixa muito bem no Liverpool", ressalva Deeney, perspetivando crescimento a Jota: "Ele tem 23 anos, só vai continuar a melhorar. Já atingiu um grande nível e vai continuar a crescer. Jogar pelo Liverpool todas as semanas e acostumar-se a vencer regularmente vai fazer-lhe muito bem a nível psicológico e torná-lo num jogador muito melhor."