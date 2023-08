Rio Ferdinand põe Dalot à frente de Ben White e Wan-Bissaka: "No ataque..."

Antigo central do Manchester United destaca qualidades do internacional português.

Diogo Dalot, lateral português do Manchester United, mereceu elogios de Rio Ferdinand, antigo central e lenda do clube de Old Trafford.

Num podcast no qual foi desafiado a construir um onze formado por jogadores de "red devils" e Arsenal, o ex-internacional inglês colocou o jogador formado no FC Porto à frente de outras opções, como Ben White, dos "gunners", e Wan-Bissaka, concorrente de Diogo.

Ferdinand, aliás, alongou-se na justificação dos motivos que o levaram a optar pelo luso ao invés de White. "Para mim, o Ben não é melhor do que os dois laterais-direitos do United. É sólido, sim, mas apenas isso. O White até pode ser melhor a defender, mas, no ataque, o Dalot é melhor do que ele", afirmou.