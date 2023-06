Ricardo Soares já trabalha na China: "A decisão foi fácil de tomar"

Treinador português orienta o Beijing Guoan.

O português Ricardo Soares é o novo treinador do Beijing Guoan, atual oitavo classificado do campeonato chinês de futebol, sendo esta a segunda experiência no estrangeiro.

Ricardo Soares deixou na semana passada o comando técnico do Estoril após ter alcançado o objetivo desportivo a que se propunha, com a equipa a terminar a I Liga de futebol no 14.º lugar, assegurando a continuidade no escalão máximo.

Ricardo Soares substitui o nerrlandês Stanley Menzo, que estava no comando do Beijing Guoan desde agosto de 2022, mas cujo início de temporada não correspondeu às expectativas do clube chinês.

Confira as declarações à assessoria de imprensa:

Escolha pelo Beijing Guoan: "Dentro das várias possibilidades que foram surgindo, este foi o clube que foi ao encontro das minhas expectativas. Fundamentalmente, porque é um clube gigante aqui na China, com uma massa adepta fervorosa e presente. Tem um estádio que leva mais de 65 mil pessoas, é um clube que normalmente luta pelos primeiros lugares e nesse sentido, para o crescimento da minha carreira, a decisão foi fácil de tomar.

Expectativas: "Quando treinamos uma equipa como o Beijing Guoan, naturalmente que as expectativas são altas. A nossa exigência também é grande, e agora queremos criar uma identidade forte no clube, queremos ter uma ideia coletiva forte e para isso é preciso também algum tempo para que todos se identifiquem com o processo e com a metodologia de treino, porque isso é que nos vai levar a vencer mais vezes, a ter vitórias constantes e não vitórias esporádicas. Porque só com vitórias é que se atingem os objetivos propostos pelo clube e um clube desta dimensão tem objetivos altos. É isso que nós pretendemos, no fundo, ir ao encontro daquilo que são os objetivos e conquistá-los."

Mensagem para os adeptos e adaptação: "Sabemos que que o início é sempre difícil. Acabámos de chegar ao clube, temos ideias diferentes, novas, há sempre um tempo para essa adaptação, quer do treinador aos seus jogadores, quer dos jogadores ao seu treinador, à sua metodologia de treino e à sua liderança e valores. Queremos também criar uma grande empatia com os nossos adeptos. São muito fervorosos, muito presentes, e nós queremos criar um estilo de jogo que que eles possam apreciar, que se possam rever nesses valores e que possam ter orgulho na equipa. Em relação à cultura, penso que não será um problema, porque principalmente o português tem essa capacidade para se adaptar e ajustar rapidamente a um país diferente e a culturas diferentes, e, portanto, penso que isso não será um problema. Vimos com grande foco em determinados em criar realmente uma identidade forte no clube, e estamos muito empenhados para que os nossos adeptos possam ter orgulho em nós."