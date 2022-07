Ricardo Soares estreia-se no campeonato pelo Al-Ahly com empate

Ricardo Soares apresentado no Egito, onde espera triunfar

Dias depois da estreia e passagem à final da Taça, relativa à época passada, Ricardo Soares fez o primeiro jogo no campeonato egípcio.

Em desafio em atraso da nona jornada, o Al-Ahly empatou sem golos no terreno do El-Gouna e segue a seis pontos do líder Zamalek, treinado por Jesualdo Ferreira.

Porém, a formação de Ricardo Soares ainda tem duas partidas para acerto de calendário.