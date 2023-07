Ricardo Soares aplica primeira derrota ao terceiro classificado na China

Beijing Guoan venceu por 0-1, na casa do Chengdu Rongcheng

Ricardo Soares conquistou esta segunda-feira a primeira vitória no campeonato chinês ao serviço do Beijing Guoan, que venceu na casa do Chengdu Rongcheng, por 0-1.

Um golo de Muhmet Nebijan, aos 24 minutos, fez a diferença para a equipa do técnico português, que terminou com a invencibilidade do Chengdu Rongcheng.

Depois da vitória na Taça e da derrota contra o líder do campeonato, Ricardo Soares conquistou o primeiro triunfo na sua nova liga. O Beijing Guoan, assim, passa a ser sétimo.