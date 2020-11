Ricardo Sá Pinto lamenta derrota do Vasco e avalia: "Empate seria mais justo"

Ricardo Sá Pinto, treinador do Vasco da Gama

Equipa cruzmaltina foi derrotada em casa pelo Palmeiras e chegou ao nono jogo consecutivo sem vitórias no Brasileirão.

O técnico Ricardo Sá Pinto ainda não sabe o que é vencer pelo Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro.

Pelo terceiro jogo à frente da equipa na competição, o treinador português viu os seus comandados serem derrotados em casa pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, por 1-0. Foi o nono jogo seguido dos vascaínos sem vencer no Brasileirão, o que levou o clube à zona de despromoção. Sá Pinto avaliou que o empate teria sido um resultado "mais justo".

"O empate seria mais justo dentro do que aconteceu no jogo. Temos de ser humildes e aceitar que o Palmeiras, individualmente, é melhor do que nós, luta por outros objetivos. Estamos em fase de construção e jogamos contra uma boa equipa. Penso que a nossa equipa acabará por ser recompensada", analisou.

Derrotado por um golo oriundo de uma grande penalidade, Sá Pinto afirmou que o lance que determinou o resultado da partida "foi uma infelicidade", e seguiu a dizer: "Temos de ter mais calma nesse tipo de lance, temos de ser mais maduros, mais experientes, porque esse tipo de detalhe pode custar-nos um resultado como custou hoje".

O Vasco venceu pela última vez no Brasileirão no dia 14 de setembro, na 10ª jornada. Desde então, acumula dois empates e oito derrotas. Com Sá Pinto, foram duas derrotas e um empate:

"Logicamente, todas as equipas para estarem bem precisam ganhar. Eu sei que vamos chegar a uma situação confortável, mas há um caminho a fazer. A equipa trabalhou, foi organizada, lutou, temos de trabalhar melhor as transições ofensivas, não perder tantas oportunidades e fazer mal ao adversário como fazem a nós. Não é em duas semanas e meia, três, que vamos construir uma equipa. Com trabalho, vamos chegar lá. Já não sofremos tantas oportunidades quanto antes, já não sofremos tantos golos quanto sofríamos. Vamos continuar trabalhando nisso", pontuou, em tom otimista.