"Ricardo Sá Pinto é explosivo, bastante intenso à beira do campo"

Carlinhos, jogador do Vasco da Gama, não poupou nos elogios ao treinador português.

Carlinhos voltou a encontrar Ricardo Sá Pinto no Vasco da Gama, depois de já ter trabalho com o treinador português no Standard Liège, em 2017/18, e em declarações ao canal do clube não poupou nos elogios ao técnico.

"Ricardo é uma boa pessoa. Foi jogador e traz com ele aquela garra, a vontade de vencer. É explosivo quando quer", começou por dizer Carlinhos.

"Mostrou no jogo com o Corinthians que é bastante intenso à beira do campo, gosta de pressionar, de estar junto da equipa. Vai ajudar-nos muito esta temporada", finalizou o jogador.