Ricardo Sá Pinto desperta interesse de clube do Irão

O Sepahan, terceiro classificado da última edição da Liga do Irão, está interessado no português

Ricardo Sá Pinto está livre no mercado, após não ter conseguido impedir a descida de divisão do Moreirense e, segundo apurou O JOGO, despertou o interesse do Sepahan, do Irão.

O terceiro classificado da última edição da Liga iraniana poderá avançar nos próximos dias para a contratação do técnico de 49 anos.

Sá Pinto foi anunciado em Moreira de Cónegos em janeiro, sucedendo a Lito Vidigal no comando dos cónegos, que terminaram a Liga Bwin no 16º lugar e vacilaram depois diante do Chaves no play-off de promoção/despromoção, caindo para a Liga SABSEG.

Ao comando do Moreirense, o treinador, que já representou Sporting, Belenenses e Braga, entre outros, venceu seis jogos, empatou dois e perdeu 12, num total de 20.