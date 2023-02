Ricardo Quaresma expressa solidariedade com povo turco após sismo

Português deixou mensagem nas redes sociais, esta segunda-feira.

Ricardo Quaresma, com um passado bastaste forte ligado à Turquia, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para expressar toda a sua "solidariedade para com o povo turco", após o sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, que durante a madrugada atingiu Turquia e Síria.

"Quero expressar toda a minha solidariedade para com o povo turco nestes momentos difíceis que estão a atravessar. As minhas orações estão com as famílias das vítimas", pode ler-se na publicação do internacional português.

Também Pepe, central e capitão do FC Porto, recorreu às redes sociais para escrever uma curta mensagem.