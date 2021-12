Ricardo Pereira volta a sofrer lesão no joelho: "Podem dizer que me devia sentir azarado..."

O lateral Ricardo Pereira saiu lesionado do jogo de quarta-feira frente ao Liverpool. Embora não seja uma lesão muito grave, há nova paragem à vista para o português.

Na quarta-feira, no jogo da Taça da Liga inglesa diante do Liverpool - reds venceram nos penáltis -, Ricardo Pereira saiu lesionado e, nas redes sociais, o internacional português confirmou a lesão no joelho esquerdo. Embora tenha de ficar algum tempo afastado da competição, o lateral-direito afastou o pior cenário.

"Podem dizer que me devia sentir azarado depois de me lesionar no jogo do meu regresso. E parte de mim sente. Mas depois do que podia ter sido uma entrada para acabar a época, ou uma rotura de ligamentos, sinto-me sortudo por não ser nenhuma das duas. Mesmo que signifique que vou estar fora de competição algum tempo. É uma questão de perspetiva, para alguns é apenas um cartão amarelo [sobre a entrada que sofreu e motivou a lesão]", escreveu o ex-FC Porto, no Instagram.

Nas últimas épocas, Ricardo Pereira tem sido fustigado por lesões graves.

