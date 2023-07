Ricardo Pereira tem à vista o regresso a França

Lateral direito quer deixar o Leicester, que desceu de divisão, e o Nice, onde já jogou, está interessado.

O Nice está a tentar a contratação do internacional português Ricardo Pereira, jogador que tem contrato com o Leicester até junho de 2026. O lateral direito já jogou naquele clube francês entre 2015 e 2017 e poderá regressar em breve, noticiou o portal francês Foot Mercato, que também diz que a vontade do ex-FC Porto é voltar a França, depois de ter descido com os foxes à segunda divisão inglesa.

Segundo a publicação, o Leicester prefere uma venda em definitivo, mas o Nice está mais inclinado para um empréstimo.

Ricardo Pereira, de 29 anos, jogou duas épocas consecutivas no Nice, emprestado pelo FC Porto. Regressou ao Dragão em 2017/18 e um ano depois assinou pelo Leicester, onde se mantém até hoje (seis temporadas).