Ricardo Pereira só volta a jogar a partir de fevereiro de 2022

Lateral direito, fustigado por várias lesões com gravidade no passado mais recente da carreira, deverá perder cerca de oito a nove jogos do clube inglês

Saído lesionado do encontro entre Liverpool e Leicester, relativo à Taça da Liga, que culminou com o apuramento dos reds, com uma nova lesão no joelho, o internacional português Ricardo Pereira tem pela frente mais uma longa paragem competitiva.

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, detalhou, em declarações após o jogo deste domingo contra o anfitrião Manchester City (6-3), que o defesa "ficará de fora entre seis a oito semanas", pelo que só volta a jogar a partir de fevereiro de 2022.

"É muito frustrante para ele pelo quão duro ele trabalhou. Tem sorte por não ser ainda pior", lamentou Rodgers, dando, inclusive, eco à insatisfação do próprio futebolista, que regressara à ação, após uma outra paragem, na visita a Anfield Road.

"Podem dizer que me devia sentir azarado (...) e parte de mim sente-se. Mas, depois do que podia ter sido uma entrada para acabar a época, ou uma rotura de ligamentos, sinto-me sortudo por não ser nenhuma das duas", reagira Ricardo Pereira.

Fustigado por várias lesões graves no passado recente, o defesa esteve parado durante meses na época de 2019/20, assim como na temporada de 2020/21, ao contrair roturas de ligamentos no joelho. Segue-se, agora, mais um período de inação.

Ricardo Pereira falhará, assim, cerca de oito a nove jogos futuros do Leicester.