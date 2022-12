Antigo adjunto de Mourinho abraça desafio em Marrocos.

Ricardo Formosinho, treinador português de 66 anos, assumiu o comando técnico dos marroquinos do Olympique Club Khouribga, anunciou o clube esta quinta-feira.

O antigo adjunto de Mourinho em Manchester United e Tottenham regressa assim ao ativo depois de um ano sabático (cumprido depois do título conquistado no Sudão, e 2021, no comando técnico do Al-Hilal Omdurman,).