Ricardo Carvalho e o prazo para a naturalização em Portugal: "Acho muito pouco"

Antigo internacional português afirmou que cinco anos é pouco para incorporar espírito da seleção.

Apontado como um dos maiores defesas da história da Seleção Nacional, Ricardo Carvalho concedeu uma longa entrevista ao portal UOL, do Brasil. Entre as diversas abordagens ao ex-jogador, foi-lhe questionado acerca das naturalizações de brasileiros para defender Portugal.

Para Carvalho, o prazo de cinco anos estipulado pelo país para naturalizar estrangeiros é insuficiente para que um jogador, ou cidadão, seja completamente introduzido à cultura nacional. Quando esteve na seleção, Ricardo Carvalho recebeu dois brasileiros naturalizados. Deco, com quem jogava no FC Porto na altura, em 2003. Em 2007, foi a vez de receber Pepe.

"Eu era novo na altura, tinha mais ou menos a idade do Deco. Havia muitos jogadores mais maduros e com mais tempo de casa, como Rui Costa, Fernando Couto, Figo... portanto, houve muita especulação. Mas dentro do grupo de trabalho não houve nada, estávamos ali para trabalhar, representar o nosso país", começou por dizer.

"O Deco e o Pepe são bons exemplos de adaptação ao nosso país, por isso convenceram a FPF (Federação Portuguesa de Futebol). Sinceramente, acho que não é preciso nascer obrigatoriamente em Portugal para representar a seleção, mas acho muito pouco o prazo de cinco anos [para ter o direito a jogar na seleção]. Ainda para mais, somos um país que tem muitos jogadores talentosos na formação", acrescentou.

Ricardo Carvalho, atualmente adjunto de André Villas-Boas (sem clube desde que deixou o Marselha), foi também questionado sobre Otávio e Matheus Nunes. "As regras são para todos, e o Otávio e o Matheus Nunes encaixam-se neste segmento. Eles acreditam que estão em casa em Portugal, querem representar Portugal. Espero que, assim como aconteceu com os outros no passado, sejam bem recebidos. O mesmo serve para todos os outros que queiram jogar pelo nosso país, representar o nosso país", disse.