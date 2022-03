Ricardinho destaca-se na Roménia: "É um momento histórico, o clube apenas nasceu em 2010"

O lateral português, de 27 anos, jogou quase sempre no Gil Vicente, até emigrar em 2018/19

Ricardinho é um português em destaque na Roménia e celebrou na última jornada o apuramento para a fase de discussão do título do improvável Voluntari. Mesmo perdendo em casa com o líder CLUJ, o Voluntari beneficia de ter um e dois pontos de vantagem, respetivamente, sobre Botosani e Arges, que se defrontam na última ronda da fase regular.

"É um momento histórico para todos no clube, tendo em conta que este apenas nasceu em 2010. Chegar ao play off do título é um momento de orgulho para todos que têm vindo a trabalhar connosco diariamente e para aqueles que nos apoiam constantemente", disse a O JOGO o lateral português, de 27 anos, que antes jogou quase sempre no Gil Vicente, até emigrar em 2018/19.

"Tem sido uma época bastante consistente a nível individual. Depois da lesão complicada que ultrapassei no passado, está época está a ser muito importante. Está é a minha quarta época ao serviço do Voluntari. Aqui na Roménia sinto-me mais apreciado do que em outros contextos que já estive inserido. De modo geral, sinto o carinho de todos no clube e na cidade e claro que valorizo isso. E talvez por esse motivo tenha renovado contrato até junho de 2024", reforçou, ele que soma 28 jogos até ao momento, com um golo e uma assistência.

E agora, o que se pode esperar do Voluntari na segunda fase da Liga? "O Voluntari é um clube modesto nesta fase, mas uma vez que estamos a fazer uma época excelente, partimos para o play-off com a mesma seriedade e compromisso que nos acompanhou até aqui. Também temos a Taça da Roménia em qual estamos nas meias-finais. Vamos tentar ganhar um troféu para abrilhantar ainda mais esta excecional campanha que estamos a fazer", resumiu.