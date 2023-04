Reviravolta entrega primeira vitória na Taça Libertadores ao Palmeiras

Depois da derrota na primeira jornada frente ao Bolivar, o Palmeiras venceu os paraguaios do Cerro Porteno por 2-1.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, venceu na madrugada desta sexta-feira por 2-1 em casa frente ao Cerro Porteno, do Paraguai, atingindo a primeira vitória na fase de grupos da Taça Libertadores, após a derrota inesperada frente ao Bolivar (1-3), da Bolívia, na primeira jornada.

Os visitantes até foram quem começou a partida da melhor forma, ao inaugurarem o marcador logo aos cinco minutos, por Damian Bobadilla, mas a resposta do Verdão chegou na segunda parte, com Gustavo Gómez (64') e Rafael Navarro (76') a carimbarem a reviravolta.

Apesar do triunfo, o Palmeiras mantém-se no último lugar do Grupo C da Taça Libertadores, somando os mesmos três pontos do que os restantes adversários, uma vez que o Bolivar foi derrotado por 1-2 pelo Barcelona (Equador).