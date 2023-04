Reviravolta do Fenerbahçe deixa Jorge Jesus a sorrir na Turquia

Equipa orientada pelo português venceu fora de portas para o campeonato.

Jorge Jesus saboreou esta segunda-feira um triunfo pelo Fenerbahçe. A equipa orientada pelo português venceu em casa do Karagumruk por 2-1, em jogo da ronda 28 do campeonato turco.

A partida foi complicada para o Fenerbahçe, que chegou ao intervalo em desvantagem, depois de Ozdoev ter adiantado a formação da casa aos 28'. A reviravolta surgiu no segundo tempo, com golos de Zajc (51') e Szalai (78').

O Fenerbahçe está no segundo lugar do campeonato, com 57 pontos em 26 jogos, e tem seis de desvantagem para o líder Galatasaray.