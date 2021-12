Revelado o plano do Palmeiras para segurar Abel no comando técnico

Fotografia: Reprodução/Twitter do Palmeiras

Adeptos também fizeram a sua parte e pediram ao luso para ficar no Palmeiras numa festa pela conquista da Taça Libertadores.

O Palmeiras ainda vive em clima de euforia pela conquista da terceira Taça Libertadores da sua história, mas a incerteza em relação à continuidade de Abel Ferreira no comando técnico do Verdão começa a criar um clima de ansiedade na família palmeirense.

Um grupo de adeptos pediu ao português para ficar durante uma festa de comemoração do título continental, mas Abel cortou o ambiente de euforia limitando-se a dizer que tinha contrato até dezembro de 2022.

Ontem, sexta-feira, foi a vez do plantel se reunir para a fotografia oficial da conquista da Taça Libertadores e, horas depois, veio a público o plano da Direção para convencer o português a ficar em São Paulo. Segundo o portal "Globoesporte", a presidente Leila Pereira, eleita no passado dia 20, pretende manter a estrutura do futebol que tem rodeado Abel e investir os cerca de 25 M€ arrecadados em prémios durante a caminhada vitoriosa na Libertadores em reforços para o plantel.

Recorde-se que o treinador do Palmeiras já assumiu publicamente a necessidade da contratação de um avançado e de um central canhoto.