"Reunião com o Milan por Zaniolo? Falámos do tempo, de carros, de mulheres, tudo..."

Tiago Pinto esteve em Milão e terá negociado, entre outros dossiês, a hipótese de Zaniolo ser contratado pelo Milan. Mas o diretor-geral da Roma não quis avançar com desenvolvimentos.

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, esteve esta quinta-feira em Milão para se reunir com dirigentes do Milan. Um dos assuntos em cima da mesa terá sido a venda definitiva de Alessandro Florenzi - esteve emprestado aos rossoneri esta época e vai continuar no clube, rendendo 2,5 milhões de euros aos romanos.

Outro dos temas terá sido, segundo a imprensa italiana, Zaniolo. O médio interessa ao clube da capital, mas o português Tiago Pinto não quis falar do assunto.

"Se falamos com o Milan por causa do Zaniolo? Falámos sobre o tempo, sobre carros, sobre mulheres, tudo", adiantou, em conversa com os jornalistas.

O dirigente dos giallorossi foi ainda questionado sobre Davide Frattesi, médio do Sassuolo. "Se há novidades? Não, esqueçam isso. Agora, o meu único objetivo é descer a rua calmamente e voltar ao hotel", respondeu.