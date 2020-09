Respondem a Villas-Boas: "Se não fosse o Mourinho onde andarias e quem serias?"

Declarações do treinador português fazem correr muita tinta.

Renato Paiva, do Benfica B, reagiu esta sexta-feira às recentes e polémicas declarações de André Villas-Boas, que afirmou querer que o Benfica perca caso chegue a uma final europeia.

"Gente sem a mínima noção das responsabilidades que tem! Depois batem no peito de forma orgulhosa a falar de Portugal e do futebol português!", começou por escrever na sua página do Facebook.

"Se não fosse o Mourinho onde andarias e quem serias?", concluiu.